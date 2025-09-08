Mundial de Clubes Sub-18: Racing: venció al Real Madrid y jugará la final

Racing Club de Avellaneda, uno de los representantes de Argentina logró un triunfo histórico frente al Real Madrid de España por 2 a 1, resultado que les dio el pasaje a la final del Mundial de Clubes Sub 18, que se está disputando en la ciudad española de Córdoba.

Antes del partido, un mensaje del presidente de la institución Diego Milito encendió la ilusión. "Los invito a que sigan soñando, no tengo dudas de que están en condiciones de ganar el Mundial" y vaya si respondieron los pibes.

El cierre fue de alto voltaje, con un cabezazo de Alejandro Mora que casi arruina la fiesta. Sin embargo, el pitazo final confirmó la hazaña. El equipo argentino se animó a jugar de igual a igual ante una de las canteras más prestigiosas del mundo, y no solo resistió, sino que terminó imponiéndose con claridad.

En los primeros minutos, el conjunto de Avellaneda sufrió la tenencia de los españoles, pero de a poco comenzó a dominar la pelota y a mostrar su calidad con futbolistas como Erik Florentín, Benjamín Fischer y Ezequiel Pérez. Bautista Pérez, hijo del recordado Hugo "Perico" -ex La Academia, Ferrocarril Oeste e Independiente-, abrió el marcador con ayuda del arquero.

Las redes sociales hicieron viral, el triunfo obtenido

La segunda alegría llegó gracias a Aquiles Mansilla, que aprovechó otra floja reacción del arquero Ponce. El delantero alcanzó así a Miguel Castilla (Betis) en lo más alto de la tabla de goleadores, con cuatro tantos, incluyendo el hat-trick en la victoria 4 a 1 ante Pogba Academy.

El conjunto albiceleste no solo brilló en ataque. También defendió con garra, recuperando cada pelota con intensidad. El arquero Nicolás Monges respondió con seguridad y hasta contó con la ayuda de un poste en el momento más crítico, cuando el Merengue, verdugo de River Plate buscaba con todo el empate.

El entrenador del equipo de Avellaneda es Matías "Chaco" Martínez, ex defensor del club. Con perfil bajo y una idea clara, logró darle identidad a un plantel formado por futbolistas de las categorías 2008 y 2009, a quienes viene dirigiendo desde las divisiones menores. La campaña es perfecta: cinco victorias en fase de grupos y ahora una semifinal inolvidable ante el gigante español.

El éxito de estos juveniles se suma a los recientes logros del club, que en 2024 se quedó con la Copa Sudamericana y en 2025 levantó la Recopa. Mientras la Primera se ilusiona con la Libertadores, la cantera va por la gloria mundial en el certamen internacional no oficial -no lo organiza ninguna confederación-, a la espera este miércoles de Barcelona, verdugo de Palmeiras por penales.

Los once titulares que hicieron historia fueron: Nicolás Monges; Juan Quiroz, Thiago Gómez, Joaquín Dobal (capitán), Jeremías Arias; Bautista Pérez, Mateo Melluso; Ezequiel Pérez, Erik Florentín, Benjamín Fischer, y Aquiles Mansilla.