Las Eliminatorias Sudamericanas se cierran esta noche y la Selección Argentina visita a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil por la última fecha. Con el boleto al Mundial 2026 obtenido y el primer lugar asegurado, los dirigidos por Lionel Scaloni no contarán con la presencia de Lionel Messi, quien fue desafectado tras el 3-0 ante Venezuela.

El elenco campeón del mundo ocupa el primer lugar en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas, dejando a sus perseguidores a diez o más unidades. En ese marco, la Scaloneta afrontará su último partido sin su capitán y emblema, que explicó que en conjunto con el entrenador regresará a Florida para reincorporarse a Inter Miami. "Hablé con Leo y decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo.", explicó la Pulga.

Tras su show ante Venezuela, Messi no estará hoy ante Ecuador. (Foto: Reuters)

En cuanto al equipo, habrá varios cambios respecto a la goleada ante Venezuela además de la salida de Leo. Uno de los cambios más significativos es el ingreso de Lautaro Martínez, que volverá a la titularidad, mientras que Nicolás González y Giuliano Simeone serían otros dos que integren el ataque. En defensa no estará Cristian Romero, por acumulación de amarillas, e ingresa Leonardo Balerdi, mientras que Nahuel Molina le deja su lugar a Gonzalo Montiel. Además, en las últimas horas se supo que Thiago Almada, quien iba a continuar de titular y utilizar la '10' de Messi, podría ser baja por una molestia muscular.

Por su parte, el seleccionado de Sebastián Beccacece se encuentra con 26 puntos, cuarto en la tabla por detrás de Argentina, y pudiendo sobrepasar a Brasil y Uruguay, que lo adelantan, en la última fecha. De cara al duelo, el entrenador argentino volverá a contar con Moisés Caicedo, recuperado de sus dificultades físicas, y Alan Franco, quien retorna luego de una suspensión. No obstante, el DT guarda dos dudas: Joel Ordoñez y Ángelo Preciado se disputan un lugar en el lateral derecho, mientras que John Yeboah o Nilson Angulo harán lo propio en uno de los extremos.

Con Colombia y Paraguay, Ecuador es uno de los seis clasificados de Sudamérica para el Mundial 2026 y además se aferra a un interesante invicto de 10 partidos: su última caída fue en la fecha 7 en su visita a la Verdeamarelha. Por otra parte, la Tri buscará superar una curiosa racha de cuatro empates 0-0 consecutivos ante la albiceleste.

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Monumental Banco Pichincha (Guayaquil).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

El encuentro será transmitido desde las 19.45 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.