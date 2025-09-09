Thiago Almada, de candidato a la 10 a estar en duda para enfrentar a Ecuador

Thiago Almada estaba llamado a vivir un momento especial esta noche: tomar la histórica camiseta número 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Lionel Messi. Sin embargo, el atacante de 24 años, recién llegado al Atlético de Madrid, se transformó en duda por una molestia física antes del duelo contra Ecuador en Guayaquil, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El surgido en Vélez Sarsfield había brillado recientemente frente a Venezuela, y todo indicaba que sería el encargado de llevar la insignia del astro rosarino. La lesión es leve, pero Lionel Scaloni aún no confirmó el once titular, evaluando si Almada puede ser de la partida o si su lugar será ocupado por Julián Álvarez en un doble nueve junto a Lautaro Martínez. Otra incógnita pasa por la posible inclusión de Giuliano Simeone, que también pelea por un puesto en la delantera.

Desde su debut con la Albiceleste en noviembre de 2022 ante Guatemala, Almada disputó 11 partidos, marcó cuatro goles y dio tres asistencias. Su primer gran momento llegó frente a Uruguay en Montevideo en marzo de 2023, con un remate desde fuera del área que selló la victoria 1-0. Luego, ante Colombia, volvió a brillar con un zurdazo que salvó al equipo y confirmó su confianza en asumir riesgos en la cancha, tal como destacó Scaloni: “Asume y quiere intentar, no tiene miedo a perder la pelota, y eso es lo mejor que puede tener un futbolista”.

La carrera del oriundo de Ciudadela incluye su formación en Vélez, pasos por Atlanta United y Botafogo, campeón de la Copa Libertadores con este último, y finalmente su llegada a Europa: el Atlético de Madrid pagó 40 millones de euros a Olympique de Lyon por su pase tras apenas 20 partidos en Francia.

Los que tomaron la 10 en la ausencia de Messi

Desde que Messi consolidó la 10 en 2009, solo 16 futbolistas la han vestido temporalmente en la Selección: Walter Erviti, Federico Insúa, Ariel Ortega, Maximiliano Moralez, Enzo Pérez, Nicolás Gaitán, Héctor Canteros, Lucas Mugni, Walter Montillo, Sergio Agüero, Erik Lamela, Javier Pastore, Ángel Di María, Ever Banega, Ángel Correa y Paulo Dybala. Almada estaba listo para sumarse a esa lista histórica, pero ahora su participación está en duda.