Lionel Messi sigue rompiendo barreras en su carrera y esta noche podría lograr un nuevo hito, aunque no pise la cancha ante Ecuador. El astro argentino, que no jugará en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, es actualmente el máximo goleador de la competencia con ocho tantos, tras su doblete frente a Venezuela en la fecha pasada.

De esta manera, Messi tiene la posibilidad de consagrarse como el máximo artillero de una edición de las Eliminatorias Sudamericanas por primera vez en su carrera. Solo un escenario extraordinario impediría que esto suceda: que Luis Díaz, de Colombia, o Miguel Terceros, de Bolivia, marquen un doblete en sus respectivos partidos de esta jornada.

A sus 38 años, Messi celebra su sexta participación en Eliminatorias: Alemania 2006 (sin goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles), Qatar 2022 (7 goles) y ahora rumbo a 2026. Hasta ahora, la edición más cercana a conquistar el título de goleador había sido la de Brasil 2014, cuando quedó a solo un tanto del uruguayo Luis Suárez.

Todos los goles de Messi en estas Eliminatorias 2026:

1 gol en el triunfo 1-0 ante Ecuador (fecha 1)

Doblete en el triunfo 2-0 ante Perú (fecha 4)

Triplete en el triunfo 6-0 ante Bolivia (fecha 10)

Doblete en el triunfo 3-0 ante Venezuela (fecha 17)

Así, incluso sin disputar la última fecha, Messi podría cerrar esta fase clasificatoria dejando su marca como máximo artillero, sumando otro récord a su interminable lista de logros.