Mientras se habla de la salida de Jhohan Romaña y Alexis Cuello a River y Boca respectivamente, San Lorenzo concretó la incorporación de Mauricio Cardillo como su primer refuerzo. El volante de Independiente Rivadavia tiene un acuerdo con el Ciclón y se sumaría al club siempre y cuando este levante las inhibiciones que tiene en su contra. Además, desde Boedo rechazaron una oferta de Talleres por Nicolás Tripichio, una pieza clave en el equipo dirigido por Damián Ayude.

Se espera que el cuadro azulgrana haga realidad la incorporación de Cardillo, que llegaría con el pase en su poder desde Independiente Rivadavia, donde conquistó la Copa Argentina. Esto dependerá exclusivamente de que San Lorenzo logre levantar las 14 inhibiciones que tiene en FIFA, valuadas en más de 3 millones de dólares. El volante de 22 años es producto de las inferiores de Lanús y arribaría a Boedo después de un ciclo de año con la Lepra mendocina donde disputó 42 partidos, anotó tres goles y asistió en dos oportunidades.

En cuanto a Tripichio, la dirigencia del Ciclón rechazó la oferta de Talleres debido a que busca extender el contrato del ex Vélez y Defensa y Justicia, incluyendo una mejora salarial significativa para asegurar su permanencia. El volante es fundamental para Ayude y desde la CD buscan cumplirle al técnico y que se mantenga dentro del plantel.

Qué pasa con Romaña y Cuello

En cuanto a las salidas, también parece haber movimiento. River pretende al central colombiano, al que la dirigencia le prometió una salida en este mercado, y la oferta sería de 3 millones de dólares por el 50% de su pase. Además, habría una opción de compra por la otra mitad de la ficha dentro de un tiempo prudencial.

Romaña, que busca salir en este mercado, se acerca a River.

Por otra parte, y pese a una negativa inicial de vender a Cuello, Boca negocia de club a club para adquirir el 60% que pertenece a San Lorenzo, aunque no se formalizó una oferta aún. Además, el Xeneize arreglaría con Almagro para la compra del 40% restante que pertenece al club de la Primera Nacional.