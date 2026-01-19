Si bien es un hecho que Sebastián Villa no continuará en Independiente Rivadavia, su futuro sigue siendo una incógnita. El delantero colombiano, que sonó para River, es buscado por el Cruz Azul de México, elenco que ya incorporó a Miguel Borja en este mercado de pases. Con contrato vigente hasta 2027 con el club mendocino, que lo tasó en 12 millones de dólares, el cafetero empieza a empujar para una transferencia.

La intención de la Máquina es adquirir a Villa para formar una dupla de ataque en 2026 con Borja. Sin embargo, las negociaciones no son sencillas porque Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, afirmó que la Lepra mendocina no cederá en sus pretensiones para liberar al jugador. Esto ya frenó un intento de negociación con River, pero Cruz Azul, que se contactó con su entorno y tuvo charlas positivas, intentará que la operación prospere.

El club mexicano ya tiene concretada la llegada de Borja, quien quedó libre tras su paso por el Millonario y que, si bien no fue presentado oficialmente ni firmó contrato, ya entrena bajo las órdenes del entrenador Nicolás Larcamón. La intención de Villa de volver a ser considierado en la selección de Colombia y pelear por un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026 podría inclinar la balanza en favor de los aztecas para que se de su llegada.