Independiente Rivadavia de Mendoza debutó este domingo con un gran triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El campeón vigente, con un claro dominio del encuentro, ganó con un gol del paraguayo Alex Arce a los 23 minutos del primer tiempo y Gonzalo Ríos a los 26' del segundo en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. En la siguiente instancia, la Lepra enfrentará al ganador entre Tigre y Claypole, que jugarán el martes 17 de febrero en sede y horario a confirmar.

Así, el elenco mendocino llegó a esta edición como defensora del título, luego de consagrarse campeona en 2025 tras vencer a Argentinos Juniors en una recordada final definida por penales en Córdoba. Aquella conquista, bajo la conducción de Alfredo Berti, significó un hito histórico, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer club mendocino en levantar un trofeo de AFA.

Los primeros minutos fueron favorables para Independiente Rivadavia. De todos modos, el primer cuarto de hora pasó sin opciones claras para ninguno de los dos equipos, pero los dirigidos por Alfredo Berti fueron dueños de la posesión y control del juego.

La Lepra abrió el marcador a los 23 minutos. Luego de un tiro libre ejecutado en forma de centro, Sheyko Studer conectó y la pelota fue en dirección de Alex Arce, que cabeceó con calidad y puso el 1 a 0. Tras la apertura del marcador, las acciones se emparejaron. Incluso, el Pincha de Caseros amenazó con ganar protagonismo en el campo, pero las imprecisiones no le permitieron lograrlo.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica que el final de la primera etapa. El juego de ambos fue predecible y la zona de la mitad de la cancha no tuvo un claro dominador, lo que se tradujo en la posesión del balón sin un dueño claro.

Aún así, la Lepra fue más y volvió a marcar, el rionegrino Juan Manuel Elordi desbordó por la banda izquierda, envió un centro atrás en dirección de Gonzalo Ríos, que definió de primera para establecer el 2 a 0.

De esta forma, el club mendocino avanzó de ronda con una gran defensa del título que obtuvo en la última edición. Además, este año la Lepra tendrá por primera vez el compromiso internacional de la Copa Libertadores, siendo un 2026 en el que afrontará una triple competencia.