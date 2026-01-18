San Lorenzo de Almagro y Cerro Porteño de Asunción del Paraguay, igualaron 0 a 0 en el Parque Viera de Montevideo, por la Serie Río de La Plata. El equipo de Damián Ayude no logró ganar en la pretemporada y la próxima semana debutará en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El partido tuvo un arranque frenético y completamente atípico, marcado por una doble expulsión insólita a los seis minutos de juego que condicionó el desarrollo desde el inicio. Tras una falta de Matías Pérez sobre Alexis Cuello los jugadores se cruzaron y árbitro decidió sacar tarjeta roja a ambos futbolistas, dejando a los dos equipos con diez jugadores cuando el partido recién comenzaba.

Luego del sacudón inicial, el juego retomó su curso con intensidad. Cerro Porteño tuvo una chance clara a los 15 minutos, cuando Santiago Mosquera sacó un remate que parecía tener destino de gol, pero Gastón Hernández estuvo atento para rechazar y salvar a San Lorenzo. Un minuto antes, Orlando Gill también fue protagonista al interponerse ante un disparo de Juan Iturbe, evitando la caída de su arco.

Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió más disputado que fluido, con laterales, despejes y jugadas detenidas como protagonistas, reflejo de un inicio trabado y condicionado por las insólitas tarjetas rojas tempraneras que marcaron el tono del amistoso desde el arranque.

Luego el encuentro entró en una etapa cortada y de ritmo irregular, marcada por reiteradas infracciones y escasa continuidad. El Ciclón buscó inquietar con aproximaciones aisladas, como el remate de Ezequiel Herrera que se fue desviado, mientras que el conjunto paraguayo respondió con intentos desde media distancia, entre ellos el disparo de Blas Riveros que no encontró el arco. Es así que se fueron al descanso 0 a 0.

El segundo tiempo comenzó con San Lorenzo más decidido y protagonista, moviendo el banco desde el arranque y generando las situaciones más claras. La mejor del inicio fue para el Ciclón, cuando Facundo Gulli quedó solo y, de volea, definió por encima del travesaño, desperdiciando una chance inmejorable.

El conjunto de Boedo fue el que más insistió. El equipo dirigido por Damián Ayude generó varias situaciones claras, con remates de Teo Rodríguez Pagano y Diego Herazo, pero volvió a encontrarse con una defensa firme y, especialmente, con Alexis Martín Arias, quien respondió con otra atajada clave para sostener al elenco paraguayo.

Del otro lado, el cuadro azulgrana de Asunción también avisó en alguna transición y Orlando Gill se transformó en una de las grandes figuras. A los 71 minutos, el arquero del conjunto dirigido por Damián Ayude sacó una pelota espectacular del ángulo. Apenas tres minutos más tarde, a los 74’, volvió a responder con una atajada determinante ante Juan Iturbe.

En el cierre, quedó la sensación de que el equipo de argentino fue superior durante el complemento y contó con las ocasiones más claras para quedarse con el triunfo. Sin embargo, la falta de eficacia y las destacadas actuaciones de los arqueros le impidieron romper el cero, por lo que el encuentro terminó con un empate sin goles.