A poco más de un mes de la confirmación de la Finalissima ante España, la Selección Argentina confirmó un amistoso ante Qatar, a tan solo cuatro días de disputar el encuentro ante la Roja en Lusail. En ese mismo estadio también se jugará este compromiso ante el seleccionado local el 31 de marzo, que forma parte del Qatar Football Festival 2026, un nuevo evento que incluye un total de seis encuentros en territorio qatarí.

De esta manera Argentina será protagonista de dos de esos partidos durante la fecha FIFA de marzo, regresando así a la misma sede donde conquistó el Mundial en 2022. El esperado duelo contra España tendrá un atractivo especial además del título por el que se juega: será la primera vez en la historia en que Lionel Messi se enfrente en cancha con Lamine Yamal, el juvenil que es figura del Barcelona y ya levantó la Eurocopa con el conjunto ibérico, talento que representa la nueva generación del fútbol europeo.

Además de los encuentros que protagonizará Argentina, el calendario del Qatar Football Festival 2026 incluye otros cuatro partidos entre selecciones. El 26 de marzo se disputarán los duelos entre Arabia Saudita y Egipto y Qatar frente a Serbia, mientras que el 30 de marzo los que se miden son Egipto ante España y Serbia con Arabia Saudita.