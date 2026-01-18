En la continuidad de la fecha 21 de la Serie A, nuevamente hubo protagonismo argentino. Paulo Dybala asistió e hizo un gol en el 2-0 de la Roma ante Torino en el Estadio Olímpico de Turín. El delantero cordobés, cuya renovación parece lejana y se especula con un futuro en Boca, marcó su segundo gol en la liga italiana y fue la figura del encuentro para la Loba, que se afianza en puestos de Champions League. Matías Soulé, el otro albiceleste, ingresó en el segundo tiempo.

La Joya fue fundamental en la apertura del marcador, que se dio a los 25 minutos por parte del debutante Donyell Malen. El atacante de la Selección Argentina recibió en la puerta del área, fue hacia dentro y vio al neerlandés en el momento justo para asistirlo y que éste marque su primer gol en Roma en su primer encuentro para los giallorossi.

Ya cerca del final, Dybala iba a coronar una muy buena actuación con un tanto de su autoría para el 2-0 final. Recibió en la medialuna del área y sacó un zurdazo bajo que Alberto Paleari alcanzó a despejar, sin embargo hubo revancha inmediata en el rebote ya que Devyne Rensch capturó esa pelota y sacó un centro atrás para la Joya, que conectó a la red para sellar el triunfo de su equipo. Es el tercer gol del argentino de 32 años en todas las competencias, su primero desde fines de octubre de 2025.

De esta forma, Roma quedó en el cuarto lugar con 42 puntos, algo lejos de la pelea por el título (Inter ganó ayer con un gol de Lautaro Martínez y está siete arriba) pero muy bien acomodado en los lugares que dan boleto a la próxima Champions League, a un punto de Napoli, que es tercero y Milan, que debe su partido ante Lecce cerrando la jornada.