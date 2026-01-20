A meses del Mundial 2026 y en busca de que Lionel Scaloni vuelva a convocarlo, Guido Rodríguez fue cedido a préstamo por desde West Ham al Valencia hasta el final de la temporada. El surgido en River pasó al club español sin opción de compra con el objetivo de recuperar continuidad tras haber disputado apenas ocho partidos en los últimos seis meses con el club inglés.

El volante que fue campeón mundial y bicampeón de América con la Selección Argentina no estuvo convocados en las últimas citaciones de Scaloni, pero busca mantener vivas sus posibilidades de ser convocado al próximo Mundial. En Valencia compartirá plantel con Lucas Beltrán, que también se encuentra a préstamo en el club español.

Si bien West Ham no pasa su mejor momento y pelea por quedarse en la Premier League, el presente de su nuevo equipo no es alentador: aunque logró meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey, donde enfrentará al Athletic Club, en La Liga está en el 17º puesto, apenas un punto por encima de Alavés, que hoy es el primer equipo que está perdiendo la categoría.