Después de una depuración de plantel donde varios nombres imporantes dejaron River para el 2026, cinco chicos surgidos en inferiores buscan salir para tener continuidad. Luego de que Marcelo Gallardo les comunicara que no iban a ser tenidos en cuenta, los futbolistas buscan un préstamo para ganar experiencia. El mercado de pases en Argentina finalizará el miércoles 27 de enero a las 17 horas, una semana más de lo previsto originalmente.

Luego de salidas de peso como las de Pity Martínez, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja, al entrenador del Millonario le tocó evaluar a los juveniles que venían pidiendo lugar en el equipo principal. Algunos de ellos lograron ganarse un espacio para pelear un puesto, pero los cinco juveniles que deberán buscarse club son Agustín de La Cuesta, Gonzalo Trindade, Lisandro Bajú, Agustín Wierna y Oswaldo Valencia. La idea es que salgan cedidos para regresar a Núñez en el futuro con mayor experiencia.

De La Cuesta, uno de los jóvenes que deberá salir a préstamo.

Por otro lado, dentro de los que sí Gallardo consideró para el plantel están Cristian Jaime, Agustín Obregón y Thiago Acosta, que se suman a los casos de Ian Subiabre y Agustín Ruberto, dos apuntados como los mejores de inferiores y que ya cuentan con experiencia previa. Por su parte, otros jóvenes de Reserva que no entraron en los planes del entrenador ya encontraron nuevos destinos: Bautista Dadín se sumó a Independiente Rivadavia, Leandro Peña Biafore fue cedido a Ferro y Alexis González se incorporó a Sarmiento.