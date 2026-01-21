Aún sin refuerzos cerrados en lo que va del mercado de pases, Boca negocia la llegada de Ángel Romero. Luego de que la negociación por Marino Hinestroza no prosperara, en el Xeneize van por el experimentado futbolista paraguayo, que se encuentra libre tras su último paso por Corinthians. El ex San Lorenzo también tiene una oferta del Mirassol, que también jugará Copa Libertadores, y tendrá que definir su futuro en estos días.

El Xeneize había intentado fichar a Hinestroza, pero el cafetero finalmente emigró a Vasco da Gama, que superó la oferta del club argentino y llegó a un acuerdo con Atlético Nacional, frustrando los planes del presidente Juan Román Riquelme. Con el inicio del Torneo Apertura a pocos días, Romero entró a la lista de prioridades para reforzar el ataque luego de que la llegada de Alexis Cuello desde San Lorenzo también se trabara.

Ya hubo comunicación con el paraguayo, que manifestó su interés en regresar al fútbol argentino y particularmente Boca lo seduce ya que su hermano Óscar estuvo antes en el Xeneize. El mellizo estuvo cerca de Boca en 2022, cuando dejó San Lorenzo, pero en aquel momento optó por emigrar a México para jugar en Cruz Azul. El delantero paraguayo siempre fue un deseo de Riquelme y actualmente hay negociaciones para que llegue con el pase en su poder.

A pesar de tener ofertas para continuar en el Brasileirão, con un interés del Mirassol, que debutará en Copa Libertadores este año, el guaraní perdió protagonismo en Corinthians y necesita sumar minutos para asegurarse un lugar en el Mundial 2026 con Paraguay. En el Timão, Romero totalizó 377 partidos y 67 goles en sus dos pasos por el club paulista.