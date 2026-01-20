Boca Juniors encara un mercado de pases inédito en los últimos años: no ha sumado ningún refuerzo en lo que va del año. Esta situación resulta llamativa para un club acostumbrado a moverse con rapidez y ambición, especialmente en un calendario que incluye el retorno a la Copa Libertadores, el torneo que marca la identidad y el orgullo del 'Xeneize'.

La ausencia de incorporaciones no se debe a negociaciones frustradas o detalles que frenaron algún fichaje, sino a una inactividad total en el mercado. Ni un jugador comprado, ni un libre que aporte competencia interna, ni siquiera un préstamo para oxigenar el plantel. Un contexto poco habitual para una institución que vive bajo la constante presión de mantener su protagonismo.

El mundo Boca sin refuerzos

Este escenario genera un mensaje preocupante. En un fútbol argentino con dificultades económicas generalizadas, la falta de movimientos en Boca no pasa inadvertida. El club, que siempre se mide por su capacidad para imponerse, ahora transmite dudas, desorden y demora. Es un síntoma de una gestión que parece más preocupada por explicar los problemas que por corregirlos.

La conducción encabezada por Juan Román Riquelme, que asumió con promesas de orden y liderazgo futbolístico, enfrenta un contexto complicado. El club acumula conflictos internos, salidas de jugadores en malos términos, relaciones desgastadas y ciclos que se acortan. Todo esto contribuye a un desgaste que divide y limita el crecimiento real del equipo.

Boca no suma refuerzos y aumenta la presión en la gestión Riquelme

El regreso de Boca a la Copa Libertadores debería marcar un punto de inflexión en este ciclo, pero la falta de refuerzos y la ausencia de un plan claro muestran lo contrario. La imagen del mercado se agrava al ver cómo un club brasileño se queda con el único refuerzo que Boca tenía encaminado, evidenciando la fragilidad del proyecto actual.

Sin incorporaciones, sin un rumbo definido y con problemas internos, la participación en la Libertadores corre el riesgo de quedar en una ilusión sin bases sólidas. En este momento, Boca debe replantear su estrategia para no perder terreno en la competencia más importante del continente.