Después de dar por concluida su etapa en River tras el vencimiento de su contrato, Gonzalo Martínez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Tigre. El Pity tiene un acuerdo verbal con la dirigencia del Matador por un contrato de productividad por los próximos 18 meses y está muy cerca de convertirse en el sexto refuerzo del equipo de Victoria.

Aunque al principio las diferencias económicas parecían notables, en los últimos días las partes acercaron posiciones hasta llegar a un entendimiento. Debido la poca continuidad que tuvo en su última etapa en River, el salario de Martínez estará sujeto a ciertos objetivos que el jugador cumpla dentro de la cancha. De esta manera, Tigre sumaría a su sexta incorporación de cara al inicio del Torneo Apertura y pensando en la Copa Sudamericana 2026: Tiago Serrago, Santiago López, Joaquín Mosqueira y Juan Ignacio Villalba, más un nuevo préstamo de Jabes Saralegui son las adiciones de los dirigidos por Diego Dabove.

A sus 32 años, el Pity finalizó el 2025 en buena forma física, a pesar de haber tenido pocos minutos en su etapa final bajo la dirección de Marcelo Gallardo en River. Aunque recibió ofertas del exterior en este mercado de pases, decidió tomarse un tiempo para evaluar su futuro y todo indica que seguirá en el fútbol argentino, donde Tigre será su tercer equipo luego de sus pasos por Huracán (de donde surgió) y los dos ciclos en el Millonario.