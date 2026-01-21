Las horas de Adrián Balboa en Racing parecen estar contadas. El delantero uruguayo está a un paso de emigrar al fútbol ruso, luego de que el Nizhniy Novgorod mejorara la oferta inicial, acercándose a lo que pedía la Academia por su venta. La operación, que podría concretarse tras el 27 de enero para aprovechar la ventana de incorporaciones hasta fines de marzo, abrirá un nuevo capítulo en la delantera del equipo de Avellaneda.

La propuesta del club ruso pasó de un millón de dólares más bonos a un millón de dólares sin extras, a pagar en cuatro cuotas, fórmula que Racing parece aceptar de buena gana. Balboa, que llegó a Racing a comienzos de 2025 y marcó siete goles en 40 partidos, no sería convocado para el debut ante Gimnasia por el Torneo Apertura, cumpliendo su objetivo declarado de no continuar en el fútbol argentino si se daba su salida.

Con su partida, Gustavo Costas y la dirigencia de Racing ya analizan reemplazos. La opción más firme es el chileno Damián Pizarro, delantero de 20 años que pertenece a Udinese y recientemente terminó su préstamo en Le Havre tras jugar apenas 26 minutos en la Ligue 1. Con casi 1,90 metros, diestro y con proyección, Pizarro ya debutó con la Selección de Chile y podría llegar a La Academia para ocupar el lugar de Rocky, aportando juventud y gol a la delantera.

La salida de Balboa no solo libera un cupo extranjero, sino que también marca el cierre de un ciclo que nunca terminó de consolidarse del todo. Ahora, Racing busca asegurar la llegada de su reemplazo antes de que se cierre la ventana de pases, mientras Balboa se prepara para dar el salto a Rusia y continuar su carrera en el exterior.