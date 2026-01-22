A dos días de su debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, Boca acelera por varios objetivos de mercado para reforzar el ataque. El que se encuentra más cerca de llegar es Ángel Romero, con el que las negociaciones avanzan tras una oferta formal. Además, el Xeneize envió propuestas por Kevin Serna y Alexis Cuello, intentando continuar una negociación por el 60% del pase que tiene San Lorenzo.

Luego de un mercado de pases complicado, marcado por la fallida negociación con Marino Hinestroza, el cuadro de La Ribera encontró en Romero una opción concreta para reforzar su ataque. El paraguayo quedó libre tras finalizar su contrato con Corinthians, donde marcó apenas 5 goles en 2025. El mellizo se mostró interesado por jugar en Boca, donde su hermano Óscar estuvo entre 2022 y 2023, con el objetivo de buscar rodaje de cara al Mundial 2026 ya que está en el radar del entrenador Gustavo Alfaro para integrar la lista de la selección de Paraguay.

Por otra parte, las otras dos gestiones que mantiene el club son por Serna, extremo colombiano del Fluminense. En las últimas horas, Boca envió una oferta formal por él y espera respuesta del club brasileño. Además, continúa la intención de traer a Cuello desde San Lorenzo. Luego de que Juan Román Riquelme se contactara para acercar una oferta formal a Sergio Costantino, presidente provisorio del Ciclón, las negociaciones entraran casi en punto muerto. El club de Boedo pretende 3 millones de dólares limpios mientras que la última oferta desde La Boca fue por menos dinero y, a menos que se eleve la cifra la llegada del delantero parece difícil.