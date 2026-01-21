Boca Juniors continúa activo en el mercado de pases a pesar de un comienzo complicado. Tras la frustración definitiva de la negociación por Marino Hinestroza, quien seguirá en Vasco da Gama luego de la decisión de Atlético Nacional, el Xeneize reorientó sus objetivos para reforzar el ataque de cara al próximo Torneo Apertura.

En ese marco, el club comenzó a sondear distintas alternativas, incluyendo jugadores del fútbol local que puedan ofrecer respuestas rápidas y efectivas. Uno de los nombres que surgió con fuerza en las últimas horas es el de Rodrigo Auzmendi, delantero de 25 años que actualmente juega en Banfield.

Desde Boca se contactaron con el Taladro para consultar las condiciones económicas para una posible transferencia del centrodelantero, reconocido por su presencia física y su buen desempeño en el juego aéreo. Auzmendi lleva cuatro goles en quince partidos con Banfield en el fútbol argentino y representa una opción concreta para cubrir las bajas que sufre Boca en ofensiva.

La trayectoria de Auzmendi es poco convencional para un jugador del medio local. Antes de su etapa en Banfield, fue goleador en Honduras con 24 tantos en 49 partidos. Además, tuvo un paso por las divisiones juveniles del Porto de Portugal y experiencias en clubes de Uruguay y Chile, como Plaza Colonia y San Marcos de Arica, respectivamente. También formó parte de la Reserva de Gimnasia, lo que le brinda un perfil internacional poco común.

Boca negocia por Rodrigo Auzmendi para reforzar su delantera

Hasta el momento, Boca no realizó una oferta formal, pero las conversaciones podrían avanzar en los próximos días dado que la urgencia es notable. El equipo enfrentará el debut del Torneo Apertura sin sus delanteros principales: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez están lesionados y no podrán estar disponibles.

Paralelamente, la dirigencia mantiene abiertas otras gestiones para reforzar el ataque, con nombres como Alexis Cuello y Ángel Romero en carpeta. Mientras tanto, el cuerpo técnico trabaja para encontrar soluciones de emergencia que permitan encarar el inicio de la competencia con la mejor plantilla posible.