En busca de enderezar el rumbo, San Lorenzo visitará desde las 20 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Ciclón viene de caer en su debut como local ante Lanús por 3-2 y será visitante del elenco cuyano en un encuentro especial para el Lobo mendocino: será su vuelta a Primera División jugando en casa luego de más de 40 años. El duelo será transmisión de TNT Sports Premium.

No fue el mejor inicio para San Lorenzo, que protagonizó una caída ajustada por 3-2 frente a Lanús el pasado viernes en el Nuevo Gasómetro. A pesar de los dos goles de Alexis Cuello, el conjunto de Damián Ayude inició el 2026 con derrota e intentará sumar puntos en Mendoza para equilibrar este traspié. Pese a la derrota, el DT haría un cambio solo en la formación: Manuel Insaurralde reemplazaría a Matías Reali.

Por su parte, Gimnasia (M) viene de lograr un histórico triunfo por 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en su regreso a Primera División con el único gol del partido anotado por Valentino Simoni, el cipoleño que pertenece a Boca y responsable de la primera alegría para el conjunto dirigido por Ariel Broggi, que buscará seguir por la senda del triunfo y tumbar a un equipo grande con el respaldo de su público.

Posibles formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. Director técnico: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. Director técnico: Damián Ayude.

Estadio: Victor Legrottaglie.

Árbitro: Ariel Penel