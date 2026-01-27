Después de haber acordado la llegada de Luciano Vietto y anunciar otras dos incorporaciones, San Lorenzo anunció la incorporación de Mathías De Ritis luego de que la operación estuviera en riesgo. El lateral izquierdo uruguayo de 22 años tenía todo acordado, pero su transferencia se complicó a último momento porque el Ciclón decidió no afrontar un pago de 300 mil dólares en concepto de derechos de formación que debía abonar a Peñarol porque esto no le había sido informado durante la negociación. Finalmente, la situación se resolvió y el ex Banfield llega con el pase en su poder tras lograr desvincularse del Manya.

El futbolista llegó a Buenos Aires con el pase prácticamente cerrado e incluso se sometió a la revisión médica y brindó declaraciones como nuevo jugador del club azulgrana. Sin embargo, al aparecer sin aviso esta obligación de hacer un pago adicional que no estaba contemplado, San Lorenzo comunicó que no se haría cargo de ese monto y que la operación debía resolverse de otra manera, lo que paralizó la llegada del charrúa, aunque horas después todo cambió nuevamente.

En un esfuerzo por encaminar la situación, De Ritis se quedó en Capital Federal y desde su representación acordaron con Peñarol la recisción anticipada de su contrato para que ya el jugador pudiera reflotar su llegada a Boedo con el mercado de pases a punto de cerrarse, que finalmente fue lo que terminó pasando. El vínculo del defensor será por un año, hasta diciembre de 2026.

De Ritis se desvinculó de Peñarol y llegará a San Lorenzo tras el conflicto económico. (Foto: Peñarol)

En 2024 el lateral tuvo su primera experiencia en el fútbol argentino jugando para el Taladro, donde tuvo buena continuidad con 30 partidos disputados, 27 como titular y un gol anotado. Sin embargo, al no ejecutarse su opción de compra el jugador regresó al Manya, donde no sumó minutos oficiales tras su retorno.

Guzmán Corujo, otro de los presentados

Otro de los que llegó sobre el final de la ventana de transferencias fue el central, también uruguayo, de 29 años. San Lorenzo acordó ayer los términos del contrato con el zaguero, que había quedado libre tras su último paso por el Deportivo Cali de Colombia. El formado futbolísticamente en Nacional de Montevideo llega para reforzar una defensa en la que a priori viene a pelear lugar con Gastón Hernández y Jhohan Romaña, pero incluso podría tomar el lugar de alguno si finalmente alguno de los dos centrales se va.