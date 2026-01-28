La transferencia de Santiago Ascacibar a Boca generó un gran impacto en Estudiantes de La Plata, no solo por la salida de un futbolista clave, sino porque el equipo quedó sin su capitán. En ese contexto, se conoció que Guido Carrillo será el nuevo capitán del Pincha, rol que estrenará justamente esta noche en el partido ante el Xeneize por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

El delantero de 34 años es uno de los referentes del plantel y el máximo goleador del conjunto de Eduardo Domínguez. Si bien ya ha llevado la cinta en ocasiones anteriores, ahora será el encargado de cumplir las funciones que dejó Ascacibar. El otro jugador con posibilidad de ser capitán era José Sosa, pero al correr de atrás a la hora de integrar el once inicial, se decidió que el '9' asuma esa responsabilidad por sobre el Principito.

Carrillo, fundamental en el plantel campeón del Pincha, será el nuevo capitán del equipo. (Foto: X @EdelpOficial)

El posible equipo de Estudiantes

Con la intención de empezar con una victoria en su primer partido en UNO, el Pincha llega con bajas sensibles por fuera de la venta de Ascacíbar: el arquero Fernando Muslera no estará por lesión y Edwuin Cetré, que está cerca de ser vendido, no concentró. De esta manera, la probable formación que pondría Domínguez en cancha es con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.