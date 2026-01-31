Maher Carrizo, una de las últimas joyitas del fútbol argentino, dejará a Vélez para marchar al Ajax de Países Bajos a cambio de 7 millones de dólares por la mitad de su pase y firmará contrato por cinco años con el club de Amsterdam.

Desafectado de la concentración de El Fortín que se presenta esta misma tarde ante Independiente en Avellaneda, el extremo formado en las inferiores del club de Linieres esperó pacientemente por su mejor opción, pese al interés de Boca y River por llevárselo en este mismo verano argentino.

Desde su irrupción en primera división, Carrizo fue uno de los destacados de Vélez en los últimos años.

Sin embargo, las horas transcurrieron y apareció la escuela del Ajax interesada en sus servicios, el futbolista dio el ok y la dirigencia llegó a un acuerdo.

Sin detalles de lo que percibirá a modo personal por su firma, Carrizo le dejará al club argentino 7 millones de dólares, más la opción de una compra adicional dentro de un año por un 40% más a cambio de 6 millones de la misma moneda.

Todo esto significa que, en el término de un año, el delantero subcampeón del mundo Sub20 podría dejarle a su club de origen 13 millones, y la ventaja de seguir contando con el 10% de su ficha. Es decir que, si su irrupción por el Viejo Continente es buena, Vélez podría continuar haciendo caja con su nombre.

El extremo Maher Carrizo fue parte fundamental del último Sub20 que fue subcampeón del mundo.

Ya fue campeón

Carrizo ya fue campeón con el club que lo formó y fue parte fundamental en la estructura que al año siguiente mantuvo la categoría.

Pese a las tentaciones de River y Boca, siempre se mantuvo en silencio y con el foco puesto en Europa. El Millonario había sido quien más interés demostró en enero por su ficha, pero los días transcurrieron y surgió esta nueva chance que conformó a todas las partes.

Ajax es una escuela del fútbol del mundo. Más allá que su presente no es el de décadas anteriores, se trata de una institución emblemática, con perfil exportador y un gran ingreso al fútbol de elite para Carrizo.

Al tanto del avance en las negociaciones, Guillermo Barros Schelotto ya lo había desafectado de la convocatoria para jugar la 3ª fecha del Apertura 2026 en la Liga Profesional. Sus últimas imágenes en Argentina fueron los festejos por la victoria ante la T que permiten al Fortín ser uno de los líderes transitorios de la zona A.