La Municipalidad de Cutral Co emitió una advertencia a los vecinos ante la detección de posibles estafas vinculadas a la gestión de licencias de conducir que circulan a través de redes sociales y contactos de WhatsApp.

Según informaron desde la Secretaría de Control Urbano, mediante la Dirección de Licencias de Conducir, en los últimos días aparecieron publicaciones que ofrecen realizar trámites o facilitar la obtención del carnet, situación que encendió las alarmas en el municipio.

“No realicen transferencias a terceros ni brinden datos personales”, señalaron desde el área municipal, al tiempo que aclararon que el trámite es estrictamente personal y no puede realizarse mediante intermediarios.

Desde el municipio recordaron que el único espacio autorizado para gestionar la Licencia Nacional de Conducir es la Dirección de Licencias de Conducir, ubicada en calle Sarmiento 145, en el edificio de la Caja Municipal.

En ese sentido, remarcaron que ningún gestor, intermediario ni contacto particular está habilitado para realizar trámites en nombre de la Municipalidad.

La advertencia surge ante el aumento de publicaciones engañosas que buscan captar personas interesadas en obtener o renovar el carnet mediante supuestos servicios rápidos o simplificados.

Cómo evitar caer en estafas

Las autoridades recomendaron a la comunidad: no compartir datos personales con desconocidos, no realizar pagos o transferencias a terceros y verificar siempre la información en canales oficiales.

Para consultas o información oficial, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 4966000 o ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad de Cutral Co.

Desde el municipio insistieron en la importancia de realizar únicamente trámites por vías oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal de los ciudadanos.