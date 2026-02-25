El 24 de marzo de este año se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1976, y en Neuquén ya se está trabajando, en usinas políticas concentradas en el sindicalismo estatal, en agrupaciones de izquierda y en organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que el día tenga una repercusión fuerte en la actual coyuntura socio económica, con fundamento en atacar fuertemente el posicionamiento ideológico del gobierno de Javier Milei.

En los encuentros que ya se han producido, se mencionó poner énfasis en la campaña, lanzada por Abuelas de Plaza de Mayo, denominada “florecerán pañuelos”. En el lanzamiento de la iniciativa, se afirmó que "a 50 años de la dictadura más cruel de Argentina, frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado, insistimos en hacer memoria de manera activa, colectiva y participativa".

El tema del medio siglo del golpe que encumbró la tiranía presidida entonces por Jorge Rafael Videla, se ha evaluado ya, por ejemplo, en la “Escuela de Formación Carlos Fuentealba”, que auspicia el sindicato ATEN.

“Se puso en valor la importancia de trabajar especialmente durante este año en la construcción y revalorización de la Memoria, al conmemorarse los 50 años de la última dictadura cívico-militar. Entendemos la memoria como un ejercicio colectivo que fortalece el empoderamiento social frente a las avanzadas de derecha y como un compromiso pedagógico irrenunciable”, se comunicó al respecto.

Por fuera de lo que se comunica oficialmente, se sabe que habrá una fuerte apuesta a la organización de una gran movilización, enfocada en la oposición al actual gobierno nacional y sus políticas concretas, algunas de las cuales quedarán en estos días consagradas como leyes por el Congreso, como la reforma laboral y la nueva ley penal juvenil, que baja la imputabilidad a menores, a partir de los 14 años.

En ATEN, ATE, sectores del kirchnerismo, organizaciones de izquierda (particularmente las desplazadas del manejo de los planes sociales) y otros sectores opositores, el trabajo de organización para el 24 de marzo es día a día más activo, con diferencias que pasan por cómo se encuadrará en el contexto al gobierno provincial.