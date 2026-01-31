Desde las 17.30hs en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero por la tercera fecha del grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Luego de levantar las inhibiciones, y confirmar las llegadas de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo, el Ciclón buscará seguir con la buena racha tras el gran triunfo en Mendoza ante Gimnasia por 1-0. Ante su gente, intentará recuperarse de la caída en el debut en manos de Lanús.

Para este juego, Damián Ayude pondría algunas caras nuevas como la de Abrejo, mantendría a Romaña, quien confirmó que se queda.

Por su parte Central Córdoba, igualó en su última presentación ante Atlético Tucumán de visitante, pero sumando la caída 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, no suma goles en dos presentaciones, por lo que la dirigencia cerró a un nueve: Michael Santos, delantero proveniente de Vélez.

El elenco que comanda Lucas Pusineri, necesita sumar de visitante pensando en encaminar un rumbo que pareciera perdido desde el final del torneo clausura 2025.

Santos dejó Vélez y se sumó al equipo de Santiago del Estero

Probables Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido:

Hora: 17.30

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: José Carreras

Estadio: Pedro Bidegain