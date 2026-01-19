En el estadio Florencio Sola de Peña y Arenales en Banfield en el sur del conurbano bonaerense será escenario del cotejo entre Estudiantes de La Plata e Ituzaingó este lunes a las 21.15, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El Pincha de Eduardo Domínguez, que en diciembre obtuvo el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones, no quiere sorpresas ante el Verde, que buscará dar el golpe.

Estudiantes buscará repetir en 2026 el sensacional cierre de año que tuvo en 2025, con la obtención del Clausura y del Trofeo de Campeones. Con la continuidad confirmada de Eduardo Domínguez, el cuerpo técnico y el plantel ya están enfocados en lo que será una exigente temporada. El único refuerzo hasta el momento es Adolfo Gaich (ex San Lorenzo de Almagro) que ya entrenó junto a sus compañeros. Además, Román Gómez fue vendido al Bahía de Brsil, el ex Boca Juniors, Cristian Medina sería transferido al Botafogo.

Ituzaingó, que volvió a la Primera B después de dos años, irá en busca del batacazo ante el Pincha. El Verde se impuso 5 a 3 en los penales ante Sportivo Barracas, en la última final de la Primera C. El conjunto dirigido por Diego Herrero arrancará la liga enfrentando al Deportivo Armenio, en condición de local.