Amapola: la flor más deseada que florece una vez y se vuelve eterna

La amapola es la flor más emblemática de Polonia. Su nombre científico es Papavery.

Su apariencia delicada las hace únicas y llenas de belleza, adornando los espacios donde crecen y alegrando el paisaje. Sus colores vibrantes se destacan por los tonos rojo intenso, naranja cálido y blanco puro.

Históricamente simbolizan la paz y el descanso, especialmente desde la Primera Guerra Mundial, cuando se convirtieron en las “flores de la memoria”.

En Polonia este significado está muy arraigado y se han transformado en un sentimiento de esperanza y recuerdo.

Además son muy importantes para el ecosistema porque atraen insectos polinizadores, como abejas y mariposas, contribuyendo a la salud y al equilibrio de la naturaleza.

Estas flores tienen propiedades medicinales reconocidas desde la antigüedad. Sus pétalos y semillas contienen compuestos que actúan como sedantes y antiinflamatorios, y pueden contribuir a conciliar el sueño y calmar la ansiedad. Sin embargo hay que tener cuidado, ya que algunas variedades pueden ser tóxicas. Asesorarse antes de consumirlas.

Las amapolas fueron cultivadas hace miles de años en distintos lugares de Europa, sobre todo en zonas cercanas al Mar Mediterráneo. Registros arqueológicos confirman haber encontrado restos de cultivos de amapolas en los años 6.000 a.C. donde ahora se encuentran Alemania. Italia, Francia y España.

Lo cierto es que tanto por su belleza, sus misterios o sus complejidades, las amapolas son las flores más deseadas y siempre se hacen esperar: florecen una sola vez al año.

Su floración ocurre, en el hemisferio norte, entre mayo y junio, en Argentina y en todo el hemisferio sur, en septiembre y octubre.

Existen más de 100 especies, según el sitio El Mueble, estas son algunas de las más conocidas.

Papaver oriental: De hoja perenne y flores color rojo burdeos.

Papaver roheas: Es la amapola común, con flores rojas y tallos altos.

Papaver avestruz: De follaje escaso, flores grandes y muy bonitas.

Papaver somniferum.: Ilegal en muchos países por su uso como estupefaciente.

Papaver dibium: Similar a la amapola común, con flores color rojo pálido.

Papaver rupifragum: De flores anaranjadas que se encuentran en el sur de España y la zona norte de África.

Su cuidado es bastante sencillo.

Riego: Necesitan poca agua, evitar los suelos muy húmedos.

Luz: Prefieren lugares soleados, toleran poco la sombra.

Temperatura: Se desarrollan bien en climas fríos y suelen adaptarse a zonas templadas o cálidas.

Sustrato: Prefieren suelos de tierra seca y pobre. No soportan bien los trasplantes.

Es posible conseguirlas en semillas o como plantas, en los viveros.

Si se colocan en macetas, es recomendable una de arcilla con buen drenaje.

Si se opta por plantarlas en la tierra, asegurarse de que esté bien fertilizada y que reciba suficiente sol.

Ahora sólo queda poner manos “a la tierra” mientras tarareamos, amapola… lindísima amapola.