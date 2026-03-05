El hallazgo que frenó la mañana

La rutina se interrumpió antes de arrancar el día en el barrio Belén, en Neuquén capital. Al abrir la puerta de su casa para salir, una mujer advirtió que algo no estaba bien en la camioneta estacionada frente al domicilio familiar.

Al acercarse, confirmó lo que parecía imposible: un hombre estaba dentro del vehículo, recostado en el asiento del conductor. Dormía profundamente.

Uno de los vidrios estaba dañado. La familia sospecha que lo rompió para ingresar y que intentó arrancar la camioneta. No lo logró. En lugar de eso, terminó dormido.

Movimientos sospechosos durante la madrugada

Las cámaras instaladas en la vivienda registraron la secuencia completa. Durante horas, el mismo hombre caminó por la cuadra, observó los autos estacionados y volvió sobre sus pasos varias veces. Finalmente, forzó el acceso y se metió en la camioneta.

Los dueños del vehículo decidieron no enfrentarlo. Temían una reacción imprevisible al despertarlo.

Llegó la Policía y lo trasladaron

Tras el llamado, efectivos policiales arribaron al lugar y demoraron al sospechoso. Luego lo trasladaron a la comisaría.

Según informaron a la familia, el hombre ya había sido demorado en otras ocasiones por hechos similares de menor gravedad.

Reacciones y nuevas precauciones

Después del episodio, los propietarios del vehículo cambiaron hábitos. Entre otras medidas, retiraron la batería de otro auto que permanece estacionado en la vivienda.

En el barrio Belén, en Neuquén, vecinos señalan que los daños a vehículos y los robos de autopartes no son aislados. El video del hecho circuló en redes sociales y varios usuarios afirmaron reconocer al hombre por situaciones previas en distintos sectores de la ciudad.

Lo que comenzó como una mañana común terminó exponiendo una escena que dejó a la familia frente a una pregunta inevitable: cómo pudo ocurrir sin que nadie lo advirtiera antes.