El mercado de pases no da respiro y en La Plata se encendieron todas las alarmas. Estudiantes, uno de los clubes más observados por sus futbolistas en este receso, atraviesa horas decisivas y corre el riesgo concreto de perder a dos de sus máximas figuras en simultáneo: Edwin Cetré y Santiago Ascacibar.

Por un lado, Athletico Paranaense avanzó con decisión y presentó una oferta formal para quedarse con Edwin Cetré. Las negociaciones están en su tramo final y el acuerdo entre clubes aparece bien encaminado para una transferencia definitiva. Desde Brasil aseguran que el extremo colombiano es una prioridad y que el contrato ofrecido, a largo plazo, sedujo tanto al jugador como a su entorno.

Cetré fue una de las grandes armas ofensivas del equipo en el último tiempo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper defensas lo convirtieron en una pieza clave, por lo que su salida representaría una baja sensible no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo simbólico. River, que supo aparecer en el radar, no avanzó, y eso allanó el camino para que el club de Curitiba tomara la delantera.

Pero el sacudón mayor podría llegar desde el fútbol argentino. Boca Juniors presentó una oferta formal por Santiago Ascacibar, capitán, referente y uno de los emblemas del actual Estudiantes. Juan Román Riquelme y su dirigencia buscan jerarquía para el mediocampo y apuntaron alto: el “Rusito”, líder dentro y fuera de la cancha.

En el Pincha analizan la propuesta y no la descartan de plano. Si bien Ascacibar es una pieza central del proyecto, la posibilidad de una venta por una cifra importante seduce en un mercado donde equilibrar las cuentas también juega su partido. Las charlas continuarán en los próximos días y podrían acelerarse con el correr del fin de semana.

La posible salida conjunta de Cetré y Ascacibar plantea un escenario inquietante para el hincha albirrojo. Dos nombres pesados, dos historias distintas y un mismo riesgo: que el equipo pierda parte de su columna vertebral a días de competir nuevamente.

El mercado entra en su recta final y Estudiantes queda en el centro de la escena. Entre ofertas tentadoras, llamados constantes y decisiones de peso, La Plata vive horas de tensión. El desenlace está abierto, pero el aviso ya está hecho: el Pincha podría sufrir un golpe doble antes de que baje el telón.