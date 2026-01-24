Independiente y Estudiantes, el último campeón de la Liga Profesional de la Argentina empataron 1 a 1 en Avelaneda por la fecha inaugural de la zona A en el Torneo Apertura 2026 con goles de Luciano Cabral para el local y Fabrio Pérez en el visitante.

El dueño de casa comenzó con todo y no dejó que el visitante salga de su propio campo. Un par de tiros de esquinas consecutivos sobre el área del conjunto de La Plata llevó peligro contra el arco que defiende el experimentado Fernando Muslera en los primeros 5 minutos.

Sobre los 20 minutos, el arquero visitante le tapa un buen remate a Matías Abado que se filtró por la derecha y sacó un peligroso intento al primer palo.

El Rojo llevó el gasto de la mayor parte del primer tiempo que parecía irse con los arcos en cero, pero en un lateral sobre la derecha a los 44 minutos llegó el envío largo al punto penal con las manos, Gabriel Ávalos peinó como todo buen 9 y a sus espaldas entró Luciano Cabral para controlar y en el mismo movimiento perfilarse para sacar el remate de derecha con el que estampó la primera diferencia.

Cuando era de esperar que la ventaja tranquilizara a Independiente, el arranque del segundo tiempo se convirtió en un infierno porque a los 12 segundos sufrió el empate de Fabricio Pérez en la primera jugada y un minutos después se quedó con un hombre menos por la expulsión de Montiel, luego de darle un golpe a Leandro Gonzáez Pirez en la mitad de la cancha.

Por su infantil reacción, el ganador del último premio Puskas recibió el silbido de sus propios hinchas que no podían creer lo que hizo el habilidoso delantero en una jugada totalmente aislada.

Tras la sucesión de hechos a su favor, el Pincha se animó a más. Desde el banco, Eduardo Domínguez también mandó un mesaje ofensivo con las características de los nombres que incluyó en cancha. El Rojo se aferró al punto, se dedicó a achicar espacios y le fue quitando ritmo a las acciones.

El resultado le terminó sirviendo a Independiente que sufrió mucho tener que jugar todo el segundo tiempo en inferioridad numérica. Estudiantes dispuso de un par de buenas jugadas como para ganar, pero no acertó y terminó en emmpate en el Libertadores de América.

Síntesis

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar; Cristian Medina; Facundo Farías, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 44’ Cabral (I). ST 1’ F Pérez (E).

Cambios: ST’ Fabricio Iacovic por Muslera (E), 14’ Igancio Malcorra por Cabral (I) y Lautaro Millán por Pérez Curci (I), 19’ Edwin Cetré por Farías (E), 23’ Alexis Castro por Neves (E) y Lucas Cornejo por Meza (E), 26’ Juan Fedorco por Lomónaco (I), 27' Walter Mazzantti por Abaldo (I), 34' Franco Domínguez por Pérez (E), 36' Ignacio Pussetto por Ávalos (I).

Expulsado: ST 4’ Montiel (I).

Arbitro: Nazareno Arasa.

La previa

El Rojo que hace 7 partidos no pierde puntos bajo la conducción de Gustavo Quinteros no ha hecho ruido en el mercado de pases. Sólo sumó a Ignacio Malcorra como agente libre desde Rosario Central, pero se concentró en elevar el nivel individual de cada uno de sus jugadores.

Santiago Montiel, el encargado de aportar el desequilibrio individual en Independiente.

El Pincha es el último monarca argentino. Con la amnistía para todos los jugadores por el pasillo de espalda al Canalla en Rosario, hasta Juan Verón salió ileso del Tribunal de Disciplina de la AFA apelando directamente al TAS por aquella decisión de proclamar a los rosarinos entre gallos y medianoches.

Tampoco en el conjunto de La Plata hubo contrataciones. Es más, la formación de Eduardo Domínguez que vuelve a la institución en la cual trabajó previamente, está a un paso de perder a su estandarte, si es que Boca acelera finalmente por el mediocampista central.

Eduardo Domínguez sigue en el banco de Estudiantes de La Plata luego de ser campeón.

A cambio, dicen que el Pincha pidió por Kevin Zenón al Xeneize así que por ahí anda la negociación en uno de los pases que podría meter barullo en el alicaído verano del mercado de pases.