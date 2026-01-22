En lo que es un comienzo de año que desafía su integridad física, a Nicolás Tagliafico se le cayó un rival encima y corre peligro de haberse lesionado el tobillo. El lateral de la Selección Argentina debió retirarse en el entretiempo del partido que su equipo el Olympique Lyon ganó 1-0 en su visita al Young Boys en Suiza por la UEFA Europa League. El argentino se quedó en el banco de suplentes con hielo en la zona afectada y preocupa al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

Iban 18 minutos de la primera etapa cuando Tagliafico buscó despejar dentro del área un centro que busco ser impactado de chilena por Gregory Wüthrich, quien en su intento fallido cayó con todo su peso sobre la pierna derecha del defensor surgido en Banfield. Enseguida, el lateral argentino lanzó un grito en clara señal de dolor y quedó tendido en el suelo. Los médicos del Lyon ingresaron al campo de juego, y y tras una revisión, volvió al campo de juego hasta el final de la primera etapa. No obstante, el entrenador Paulo Fonseca decidió quitarlo de cara al segundo tiempo.

"Será muy difícil contar con él, al menos para el próximo partido", anticipó el DT en la conferencia de prensa posterior. Si bien la lesión parece un esguince, desde el club advirtieron que durante el día de mañana, ya de regreso en Francia, Tagliafico será sometido a estudios médicos para determinar el diagnóstico.

La patada criminal que recibió ante Mónaco

Dos semanas atrás, Tagliafico fue víctima de una violentísima patada que se viralizó en el encuentro entre Lyon y los monegascos por Ligue 1. El argentino fue a disputar una pelota en el aire y recibió una descalificadora entrada a la altura del cuello de parte de Mamadou Coulibaly, que fue inmediatamente expulsado tras esa acción. Taglia tuvo una buena actuación en aquel 3-1 sobre Monaco, aportando dos asistencias en la victoria de su equipo.