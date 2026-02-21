En el estadio Juan Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia de Mendoza supera a Independiente 1 a 0 por la fecha 6 de uno de los duelos interzonales del Torneo Apertura 2026.

Muy rápido, apenas a los 17 minutos, La Lepra se puso en ventaja con un cabezazo de Alejo Osella al término de una muy buena jugada de Sebastián Villa por la izquierda.

El gol no cambió el trámite de un partido en el que siempre fue mejor el dueño de casa, más allá que apenas un par de jugadas más tarde de la apertura del marcador tuvo el empate el Rojo de Avellaneda en el pie derecho de Kevin Lomónaco que no le acertó al arco después de un par de rebotes a la salida de un tiro de esquina.

Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Matías Fernández, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Gonzalo Ríos. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La previa

La Lepra llega con cuatro triunfos en cinco presentaciones, el Rojo ganó en sus últimas dos, está invicto y busca confirmar su despegue. Promesa de gran partido en Mendoza. Independiente Rivadavia de Mendoza llega con 12 puntos de luego 4 triunfos en el inicio. En su última presentación cayó ante Belgrano por la mínima, cediendo la cima del Grupo B ante Tigre por una unidad.

Por su parte el Rojo de Avellaneda sigue invicto. Fiel al estilo de Gustavo Quinteros, las primeras fechas buscó el juego necesario y desde la cuarta comenzó a sumar de a tres, primero ante Platense 1-0 de visitante, y luego derrotó a Lanús 2-0, quedando con 9 unidades en el grupo A, que lideraba Vélez y ahora quedó transitoriamente en manos de Estudiantes con 12.

Si el rojo consigue sumar de a tres en Mendoza, quedará junto al pincha en lo más alto, afianzará su momento y se meterá como uno de los candidatos a pelear el título en el Torneo Apertura, considerando que es el principal objetivo para este semestre.

el rojo está invicto, la Lepra mendocina ganó 4 de sus 5 cotejos

Datos del partido:

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Juan Bautista Gargantini