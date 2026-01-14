Cuando el mercado de pases ya entraba en su recta final, Argentinos Juniors dio un golpe de experiencia. El Bicho cerró la incorporación de Leandro Fernández, delantero de 34 años que llega en condición de libre tras su paso por Universidad de Chile y se suma como una apuesta fuerte para encarar una temporada cargada de desafíos, con la Copa Libertadores como gran objetivo.

El atacante firmó contrato por un año bajo un esquema de productividad y ya fue presentado oficialmente por el club de La Paternal. La noticia se confirmó a través de las redes sociales de Argentinos, que celebró la llegada del experimentado delantero con un mensaje directo y sin rodeos, marcando el perfil del refuerzo elegido.

Fernández ya posó con la camiseta del Bicho, estampó la firma y comenzó una nueva etapa en su extensa carrera. Su arribo apunta a potenciar el frente ofensivo de un equipo que combina juventud, dinámica y presión alta, pero que necesitaba sumar jerarquía y oficio para afrontar competencias de mayor exigencia.

El delantero puede desempeñarse como extremo izquierdo o atacante abierto, una función clave en el esquema característico de Argentinos, que suele apostar por intensidad, movilidad y vocación ofensiva. Además del aporte futbolístico, el cuerpo técnico valora su recorrido, liderazgo y experiencia en escenarios de alta presión, un factor determinante pensando en la Libertadores.

El contrato por productividad responde a esa lógica: rendimiento, compromiso y competitencia interna. Argentinos vuelve a apostar por un esquema que ya utilizó en otros mercados, buscando maximizar el impacto del refuerzo y sostener un plantel equilibrado.

La llegada de Fernández generó rápida repercusión entre los hinchas, que expresaron su expectativa en redes sociales ante la incorporación de un nombre conocido del fútbol sudamericano. Con la presentación ya realizada, el delantero se integrará de inmediato a los entrenamientos para comenzar su puesta a punto física y adaptarse a la idea del entrenador.