La gigante e inolvidable victoria de Luciano Benavides en motos, no opacó a los otros 16 argentinos que completaron el Rally Dakar 2026 este sábado en Yanbu, Arabia Saudita, con el destacado podio de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en la categoría Challenger de autos, donde defendían el título. El matrimonio cordobés de General Cabrera arribó tercero con el Taurus T3 Max, a 35 minutos 32 segundos del español Pau Navarro. De no ser por el retraso que sufrieron el martes, con un piedrazo que dañó el sistema de refrigeración y les hizo perder más de una hora, hubiesen sido grandísimos candidatos a ganar.

En esta misma divisional, la de mayor representación nacional, finalizó cuarto el mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas del Río, quinto fue su colega Augusto Sanz, el lujanense que acompañó a la neerlandesa Puck Klaassen.

Aún conmovido por el impresionante triunfo de su hermano menor, Kevin Benavides largó y ganó la última etapa, con lo que alcanzó el séptimo puesto final junto al sanjuanino Lisandro Sisterna. Y cerró el top-10 -tras un último día para el olvido, llegó a la rastra tras un fuerte golpe- el pampeano, que reside en Neuquén, David Zille, junto al cordobés Sebastián Cesana.

Por otro lado, en motos, además del épico triunfo de Benavides, el neuquino Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola conquistaron su propia victoria personal, la de llegar a destino. El de la provincia patagónica terminó 22° y el riocuartense, 31°.

Por su parte, dentro de los UTV (Side by Side), terminaron quintos Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, mientras que séptimos concluyeron Manuel Andújar y Andrés Frini, ambos con Can-Am. Este último, bicampeón en quads, acusó el viernes a la propia marca de cambiar un motor de un rival -no dijo cual- sin penalización (eran 20horas) y que la FIA prefirió mirar hacia otro lado, a pesar de sus reiterados reclamos.

Dentro de las categorías especiales, con un reglamento aparte, Benjamín Pascual ganó este sábado su sexto parcial y logró sostener por apenas un punto el último escalón del podio del Dakar Future Mission 1000, para vehículos de energías sustentables, a bordo de la moto eléctrica china del equipo Segway.

Y finalmente Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez (#706), concluyó 51° entre los autos históricos con su Toyota Land Cruiser, aunque fue el mejor de los tres vehículos que compitieron en la subdivisión H4.