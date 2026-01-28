En su última chance para meterse directo en octavos de final, Atlético de Madrid perdió 2-1 como local frente al Bodø/Glimt por la octava fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El Colchonero comandado por Diego Simeone, que tuvo a Julián Álvarez y Nicolás González desde el arranque y Thiago Almada en el complemento, arrancó ganando pero el conjunto noruego lo dio vuelta, se metió en playoffs y amargó a todos los simpatizantes en el estadio Metropolitano. A pesar de la caída, Atleti accederá a la repesca, donde peleará por su lugar entre los 16 mejores.

Atlético 1-2 Bodø/Glimt, los goles

Luego de un comienzo con muchas ocasiones de gol, e incluso un tanto anulado, el Atleti logró la apertura del marcador. Un centro de David Hancko desde la izquierda encontró la cabeza de Alexander Sørloth, que la acomodó pegada al palo y venció al arquero Nikita Haikin para darle la ventaja al elenco español en el Metropolitano.

Sin embargo, una jugada aislada del visitante generó un inesperado empate del Bødo, que sostiene la ilusión de no quedarse afuera de todo. Una pelota rescatada sobre la izquierda le quedó a Fredrik Bjørkan, que encontró la llegada por el medio del área de Fredrik Sjøvold y se la sirvió para que éste estableciera el empate con un toque de primera que se fue abriendo y venció a Jan Oblak.

En un segundo tiempo más parejo, los de Simeone no pudieron gobernar el partido y los noruegos nuevamente pegaron aprovechando una falencia defensiva local. Patrick Berg habilitó a Kasper Høgh, que primero trabó con Llorente, después definió y Oblak le negó el gol, y en la tercera oportunidad, ante la imposibilidad de la zaga de despejar, puso el 2-1 que enmudeció el Metropolitano. Los tres puntos son clave para el Bødo: el equipo nórdico se está metiendo en playoffs en el puesto 24, el último boleto a esa instancia.

Julián sigue sin marcar

El argentino, cuestionado en el último tiempo por su falta de gol, sigue sin poder romper su racha. En este encuentro tuvo una de las más claras para ampliar la ventaja del Atlético cuando Marcos Llorente le puso un gran centro desde la derecha, pero el cabezazo del delantero de la Selección se fue apenas afuera.