Triunfo del Atlético Madrid ante el Mallorca por 3-0 por la jornada 21 de La Liga de España. El conjunto del “cholo” Simeone, se mantiene en la pelea, y contó con un gran gol del ex Vélez Thiago Almada para cerrar la victoria.

Tras confirmar entre semana que se quedaba en el “Aleti”, despejando todo tipo de dudas por una futura transferencia, el atacante aprovechó los minutos que tuvo en cancha, ya que a ingresó a los 73´en lugar de Sorloth, y a los 87 marcó un golazo para el 3-0 final.

El habilidoso jugador formado en Vélez, tomó un rebote ingresando al área, y desde izquierda hacia el centro amagó, se sacó de encima a tres y con un derechazo al ángulo, dejó su huella en la victoria ante el Mallorca.

En lo que va de su estadía en el club de Madrid, donde llegó a mediados del 2025 por una suma de 20 millones de euros, Almada disputó 18 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia.

Por su parte el Atlético de Madrid se mantiene en la tercera colocación con 44 puntos, por detrás del Real Madrid 51, y el Barcelona 53.