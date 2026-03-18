Después de un partido de ida lleno de condimentos, Atlético Madrid visita desde las 17 al Tottenham por el duelo de vuelta de octavos de Champions League. El conjunto dirigido por Diego Simeone, que se impuso 5-2 en el estadio Metropolitano, buscará sellar su boleto a cuartos visitando el Tottenham Stadium ante los londinenses, que tendrán a Cristian Romero desde el arranque. El encuentro es transmisión de ESPN y Disney+.

Como es costumbre, los seis argentinos del plantel están citados, pero la gran novedad es que Juan Musso será titular por primera vez en Champions. El arquero argentino, que viene de una gran actuación en La Liga en el 1-0 ante Getafe, defenderá los palos del Colchonero reemplazando a Jan Oblak, que es baja por un problema en la espalda. Por su parte, Julián Álvarez y Giuliano Simeone serán de la partida, en tanto que Nahuel Molina, Nicolás González y Thiago Almada esperarán su oportunidad entre los suplentes.

Musso reemplazará a Oblak esta noche ante Tottenham. (Foto: EFE)

Por el lado de Tottenham, la catastrófica actuación en el duelo de ida lo deja con la misión muy complicada de remontar tres goles de distancia en Londres. El entrenador Igor Tudor confirmó que Destiny Udogie y Lucas Bergvall están listos para jugar después de superar lesiones, aunque está en duda que sean de la partida. Mientras, Romero ya está recuperado del golpe en la cabeza que sufrió en el partido de ida y estará disponible desde el inicio llevando la cinta de capitán.