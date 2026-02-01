Por el partido interzonal de la 3ª fecha del Torneo Apertura 2026, Barracas Central y Riestra empataron 1 a 1 en un duelo que no estuvo exento de polémicas y particularidades.

Con gol de Antony Alonso a los 24 minutos del primer tiempo, el visitante se imponía ante El Guapo y parecía definirlo a los 28 del complemento, con la aparición de Jonathan Herrera. Sin embargo, a instancias del VAR, el juez Bruno Amiconi fue convocado y en la revisión en pantalla determinó una infracción sobre Taborda en el arranque de la jugada.

En consecuencia, el gol fue anulado a Riestra y se dispusieron a jugar el tramo final luego de lo que fue la decisión más polémica del día.

No era lo último que tenía deparada la tarde en el estadio Claudio Chiqui Tapia, ya que sobre el final del segundo tiempo, en una jugada de contraataque, el visitante fue a fondo y terminó con un penal favorable.

Pero cuando todos se preparaban para la ejecución, nuevamente llamó el VAR, Amiconi demoró varios minutos en dirigirse a ver las imágenes y al momento de concretarlo se pudo ver una mano sobre la línea del área grande defensiva, desde donde partió la acción que finalizó en penal en el arco contrario.

Una de cal y otra de arena

Aquí, aunque se trato de una jugada sólo apreciable a través de las imágenes, fue correcta la sanción de la mano, lo que pasa es que Riestra arrastraba la bronca por lo que había sido su segundo gol en la tarde y se multiplicaron las quejas en contra de la terna. Finalmente la pelota pasó de manos y en lugar de ejecutar la visita desde los doce pasos, fue el dueño de casa quien tuvo esa posibilidad. Rodrigo Insúa lo cambió por el 1 a 1 que sería definitivo.

El técnico Gustavo Benítez se dejó ver muy molesto por las decisiones arbitrables, pero junto con Ruben Darío Insúa en el banco de enfrente, son de los menos indicados como para reclamarle algo a los jueces.

Fue final 1 a 1, en el partido de la fecha en que ninguno de los dos podía perder, y de hecho no perdieron, repartieron puntos que sirven para afianzar presencia en la Liga Profesional.