El próximo sábado 31 de enero se realizará una salida en bicicletas, conocida como biclicleteada, por los paisajes de los Parques Agreste y Norte y el río Neuquén. La actividad comenzará a las 21 desde el Barrio Alta Barda. A la luz de la luna llena y las estrellas, la velada que recorrerá caminos y senderos, incluirá una parada en la que se contemplará el río Neuquén. Allí se podrá contemplar la vida nocturna casi desconocida que emerge en los márgenes de la ciudad capital de Neuquén.

La recorrida combinará el reconocimiento de la flora y fauna autóctona entre senderos de las bardas, los sonidos rítmicos y armoniosos de insectos y los perfumes de plantas autóctonas.

La travesía recreativa tendrá una distancia de unos 12 kilómetros a cargo de la empresa Cicloturis Patagonia. El actividad incluye guías, seguros, vehículo de apoyo, botiquín de primeros auxilios y comunicación VHF. Para consultas y reservas contactarse al +54 9 299 4130607.