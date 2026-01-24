En Villa Pehuenia Moquehue se llevó a cabo en el marco de los festejos del 37ª aniversario de la localidad de la cordillera neuquina y la Fiesta Provincial del Lago y las Araucarias, una nueva edición del a Cruce a Nado del lago Aluminé. La prueba contó con la participación de 270 nadadores.

La competencia contó con la organización de Santiago Ruiz y el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, la misma reunió a nadadores de distintas provincias argentinas como Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y nadadores locales en los circuitos de 3200 -competitivo- y de 1000 metros -participativo- en las cristalinas aguas.

Foto de Grupo Prima Multiemdios

Con una ocupación turística plena durante el fin de semana,, el lago recibió al récord de nadadores, sin viento, con temperaturas cálidas, condiciones ideales y la belleza que lo caracteriza. El lugar de encuentro, acreditación y largada fue el Muelle Turístico y Recreativo, donde los visitantes disfrutaron de la vibrante competencia y de la playa y el sol de verano de la cordillera neuquina.

El entorno natural, sumado a una organización cuidada en cada detalle, convirtió al cruce en una verdadera celebración al aire libre.

Desde la Municipalidad y la organización se destacó la importancia del cruce a nado como motor del turismo deportivo, generando movimiento en la localidad, visibilidad del destino y una experiencia que invita a regresar en distintas épocas del año.

El intendente Arturo de Gregorio comentó que "nos espera un año con siete competencias deportivas confirmadas, y comenzamos de la mejor manera. La trayectoria que tiene Villa Pehuenia Moquehue en la realización de actividades turísticos deportivos nos posiciona a escala mundial. Estamos orgullosos de los resultados logrados, de calidad y con la calidez de nuestra gente. Estas convocatorias traen más trabajo para nuestra localidad y permiten mostrar al país y al mundo cómo se vive y se disfruta del lugar".

Lo deportivo

En los 3200 metros, la prueba competitiva, se impuso Darío Belisle de Plaza Huincul con un tiempo de 48 minutos 19 segundos, luego se ubicó Julián Emir Mardones de San Martín de Los Andes que registró 50 minutos 17 segundos y completó el podio la neuquina Daniela Sánchez con 50 minutos 44 segundos.

En cuanto a la competencia de 1000 metros, que se desarrolló bajo modalidad participativa, sin clasificación ni podio, promoviendo la inclusión y el disfrute de la experiencia en el lago Aluminé. En primera posición llegó Franco Urrutia de Neuquén, con un tiempo de 16 minutos 3 segundos, seguido por Lucas Navarrete de Neuquén 16 minutos 51 segundos y Flavio Iván Sepúlveda de Cutral Co con 18 minutos 41 segundos.