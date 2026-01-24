La plataforma Netflix anunció la fecha de estreno de la octava temporada de Drive to Survive, que estará disponible a partir del 27 de febrero. La serie mantendrá así su estrategia habitual de lanzarse en la previa del comienzo de una nueva temporada de la Fórmula 1, reforzando el vínculo entre el contenido audiovisual y el calendario deportivo.

El anuncio se realizó a través de redes sociales y de los canales oficiales de la categoría, acompañado por material promocional que destaca a varias de las principales figuras de la parrilla actual, entre ellas Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris y George Russell. Como es habitual, la producción vuelve a apoyarse en el acceso exclusivo al paddock y a los equipos para construir su narrativa.

La nueva temporada pondrá el foco en el campeonato 2025, un año atravesado por tensiones internas, decisiones estratégicas clave y cambios de rumbo en la lucha por el título. Entre los ejes centrales aparecen el debut de nuevos pilotos, los desafíos dentro de los equipos y la evolución de la pelea deportiva a lo largo de la temporada, uno de los sellos característicos de la serie.

El estreno se producirá apenas una semana antes del inicio oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1, que comenzará con el Gran Premio de Australia entre el 6 y el 8 de marzo. De este modo, Drive to Survive vuelve a posicionarse como una pieza clave en la construcción de expectativa y engagement global en torno a la categoría reina del automovilismo.