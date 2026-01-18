Este domingo, desde las 21.15 en el Estadio Único de San Nicolás, Boca Juniors se medirá ante Olimpia de Asunción del Paraguay por el segundo y último amistoso de la pretemporada. A pocos días del inicio del Torneo Apertura2026 de la Liga Profesional, Claudio Úbeda aprovechará para volver a probar al equipo de cara al debut ante Deportivo Riestra del domingo 25 de enero.

El cotejo se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti con transmisión a partir de las 20.

Los Xeneizes llegan al juego de este domingo tras igualar sin goles ante Millonarios de Bogotá (Colombia) en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. Si bien Boca, fue el claro dominador del juego y tuvo la posesión a su favor, careció de puntería para quebrar el cero.

Con el estreno oficial ante Deportivo Riestra cada vez más cerca, la planificación parecía apuntar a una rotación para cuidar cargas físicas durante la pretemporada. Sin embargo, seguirá lo que se vio en las últimas prácticas, Úbeda volvió a parar el mismo once que ante Millonarios, con un 4-3-3 definido y la inclusión de Ander Herrera y Brian Aguirre desde el arranque, confirmando que la intención es potenciar el funcionamiento colectivo y llegar con ritmo a la competencia.

Por el lado de Olimpia, el conjunto paraguayo llega con rodaje tras su reciente participación en la Serie Río de la Plata. El pasado jueves, luego de igualar sin goles frente a Colo Colo en los 90 minutos, el equipo guaraní cayó 4-3 en la definición por penales en Uruguay.

Los convocados de Boca para enfrentar a Olimpia

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia de Asunción (Paraguay): Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.