Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
Apertura 2026

Boca contra las cuerdas: una ola de lesiones fuerza cambios y debuts anticipados

Con un plantel diezmado por las lesiones, el Xeneize recurrirá a Ascacíbar y Ángel Romero desde el arranque ante Newell’s para intentar reacomodarse en la Bombonera.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 16:18
Ascacíbar y Ángel Romero, las caras nuevas de Boca, asoman como titulares ante Newell’s en medio de una emergencia por lesiones que obligó a Úbeda a acelerar decisiones.

Boca atraviesa su primer gran problema del semestre y no tiene margen para esperar. La derrota ante Estudiantes dejó secuelas físicas importantes y obligó a Claudio Úbeda a tomar decisiones rápidas: frente a Newell’s, el domingo desde las 19.15, el DT pondría como titulares a los dos refuerzos del mercado, Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.

La acumulación de lesionados encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Rodrigo Battaglia será operado del tendón de Aquiles y se suma a una larga lista que incluye a Edinson Cavani, Milton Giménez, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Lucas Janson y Carlos Palacios. Un escenario que empujó a Boca a acelerar procesos y apostar por futbolistas que llegaron con pocos entrenamientos encima.

Ascacíbar, por quien el club invirtió 3,2 millones de dólares por el 80% del pase, se perfila para ocupar el eje del mediocampo en lugar de Williams Alarcón. En ataque, la escasez de alternativas llevaría a Úbeda a utilizar a Ángel Romero como centrodelantero, acompañado por Exequiel Zeballos, uno de los pocos nombres disponibles en ofensiva.

La situación también abrió la puerta a varios juveniles, que ya sumaron minutos en La Plata, y obligó a reordenar un plantel que además sufrió salidas en este mercado. Sin demasiadas opciones y con la necesidad de sumar, Boca se aferra a sus refuerzos para atravesar el momento más delicado del arranque del torneo.

Ante Newell’s, el Xeneize no solo buscará volver al triunfo: intentará sobrevivir a una emergencia que lo dejó sin piezas clave y lo empuja a apostar fuerte desde ahora.

 
