Brasil avanza con su candidatura para el Mundial de Clubes 2029

Brasil dio un nuevo paso en su intención de organizar el Mundial de Clubes 2029. Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), confirmó que el país sudamericano se presentará como candidato para albergar el torneo, durante una reunión celebrada este lunes en Brasilia junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se dio en el marco de la visita oficial de Infantino a Brasil y también contó con la presencia de Carlo Ancelotti, actual seleccionador del combinado nacional. En ese contexto, Xaud señaló que, si bien la candidatura aún no fue lanzada de manera formal, ya existen conversaciones internas y gestiones preliminares para avanzar en el proyecto. El dirigente remarcó que Brasil cuenta con infraestructura, experiencia organizativa y respaldo institucional para recibir un evento de esta magnitud.

Además del Mundial de Clubes, la reunión sirvió para reforzar el compromiso con la Copa del Mundo Femenina de 2027, que se disputará en ocho ciudades brasileñas. Infantino destacó el potencial del torneo y anticipó una asistencia de entre tres y cuatro millones de aficionados, subrayando que el país está preparado para organizar “el mejor Mundial femenino de la historia”.

La posible candidatura al Mundial de Clubes 2029 se apoya en el historial reciente de Brasil como anfitrión de eventos globales, como el Mundial masculino de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con este movimiento, la CBF busca consolidar al país como un actor central en la agenda internacional de la FIFA y ampliar su protagonismo en la organización de competiciones de primer nivel.