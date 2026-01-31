Deportivo Rincón, el único equipo de la provincia de Neuquén, que participa del fútbol profesional, comenzará este lunes en el paraje Ferri de Cipolletti su preparación de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Con la ilusión de ser protagonista desde el primer partido, la dirigencia del León del Norte, confirmó a fines del año pasado al mendocino de Alvear, Pablo Castro como entrenador y desde diciembre del 2025, comenzó la contratación de refuerzos que hasta el momento son 12 (doce) jugadores, más la continuidad de algunos jugadores que llegaron en el mercado de invierno de la temporada pasada.

El primer día el plantel llegará por la mañana, se alistará en "cuartel" establecido, que será el mismo del año pasado, por la tarde se llevará a cabo el primer acondicionamiento físico y desde el martes se establecerá doble y triple turno.

Héctor Rueda, "Hety" seguirá jugando un año más. En la foto junto al técnico Pablo Castro

El cuerpo técnico que comenzará a manejar el año futbolístico lo encabezará Pablo Castro como director técnico y entrenador principal, sus ayudantes técnicos y asistentes serán, Maximiliano Fernández, Pablo Lucero y Marcelo Rucci, los preparadores físicos serán, Marcos Catalini y Jorge Orellano, como entrenador de arqueros, continuará Pedro Recarey, analista de video, Rodrigo Medina, los utileros serán, Pablo Rodríguez y Nahuel Soriano y Ramiro Moraga, oficiará de kinesiólogo.

En cuanto al plantel, se confirmó que seguirán jugado una temporada más lo emblemáticos, Héctor "Hety" Rueda y Fernando "Nano" Inda, íconos y referentes de la institución. "Ellos definirán, hasta cuando quieran jugar" aseguró un dirigente encumbrado de la institución.

Los jugadores que arrancarán este lunes serán, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, el tercer arquero sería Ezequiel Darío Lara, actualmente atajando en La Amistad de Cipolletti en el Torneo Regional Amateur 2025/2026 y que desde mañana jugará el partido de ida de la final de la zona Patagonia ante Boxing Club de Río Gallegos en la capital de Santa Cruz.

Los defensores convocados son, Rodrigo Herrera, Jonathan Chacón, Juan Albertinazzi, Nicolás Di Bello, Matías Carreras, Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila y Cristián Correa.

Los volantes serán, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, el juvenil Marcos Moya, Alexis Valencia y el colombiano Jair Julio Blanco. En tanto, los delanteros, son el también colombiano, Cristián Canga, Matías Domínguez, Jorge Rossi, Ricardo Dichiara y el mencionado Fernando Inda.

En recuperación de las lesiones sufridas el año pasado están el roquense Gastón Portiño y el zapalino Fernando Riquelme. En tanto, realizarán la pretemporada con el equipo que tomará parte de la Liga de Fútbol de Neuquén, Carlos Esteves, Ariel Axel Páez, Edgardo Cano, entre otros.

El trabajo se extenderá hasta el 4 de marzo, en el medio hay previsto entre 5 y 6 partidos amistosos. Uno de ellos sería con Cipolletti, y con algunos equipos de la Liga Deportiva Confluencia y LiFuNe.