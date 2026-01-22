Jonatan Maidana, uno de los grandes referentes del fútbol argentino de las últimas décadas, desembarcará en Neuquén el próximo sábado 21 de febrero para protagonizar una Clínica de Fútbol Formativa que reunirá a más de 600 niños, niñas y jóvenes de la región. La actividad, organizada por Escuelas River, tendrá un fuerte eje educativo y social, con el objetivo de dejar una marca que trascienda lo deportivo.

La jornada se desarrollará en dos sedes y en doble turno: por la mañana en el Complejo Cubitto, en Neuquén capital, y por la tarde en el Complejo Los Gallegos, en Plottier. Allí, los y las participantes vivirán una experiencia integral que combinará entrenamientos en campo, correcciones técnicas, intercambio directo con el ex futbolista profesional y espacios de reflexión formativa.

Maidana participará activamente de los trabajos junto a los profesores de Escuelas River, aportando su mirada, su experiencia y su recorrido en el alto rendimiento. Además, la clínica incluirá una charla motivacional en la que el ex defensor compartirá vivencias vinculadas al esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el camino del deportista, con un cierre que incluirá fotos y un contacto cercano con los chicos y chicas.

Desde la organización subrayaron el enorme valor que representa la visita de Maidana para el fútbol formativo regional. No solo por su trayectoria y reconocimiento, sino por la posibilidad concreta de que cientos de jóvenes puedan aprender de primera mano junto a un referente que supo construir una carrera basada en la constancia y el trabajo colectivo.

En paralelo, Escuelas River Neuquén y Plottier anunció una novedad clave de cara a la temporada 2026: el proyecto contará con la coordinación general de Fernando Rodríguez y Daniel Carboni, entrenadores de extensa trayectoria en el fútbol regional, con paso por clubes como Patagonia, Maronese, Independiente y Río Grande, entre otros.

La llegada de ambos profesionales apunta a fortalecer los procesos metodológicos, la planificación y el desarrollo integral de los jugadores y jugadoras, consolidando una propuesta formativa de largo plazo que prioriza el crecimiento humano tanto como el deportivo.

La clínica con Jonatan Maidana marcará, además, el inicio formal de la pretemporada 2026 de Escuelas River Neuquén y Plottier, que comenzará el 9 de febrero. Un arranque fuerte para un proyecto que apuesta a la formación, la participación y los valores como pilares centrales del fútbol del futuro.