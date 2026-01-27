Finalmente se rompió el maleficio y Carlos Alcaraz accedió por primera vez en su carrera a semifinales del Australian Open luego de superar a Álex de Miñaur en sets corridos por 7-5, 6-2 y 6-1. El español, número 1 del mundo, rompió una barrera personal dentro del primer Grand Slam del año y ahora se medirá contra Alexander Zverev en busca de su primera final en el certamen.

En Melbourne Park, el murciano mostró una gran autoridad ante el local y logró redondear una actuación sólida para sacar boleto a la siguiente instancia. A pesar de un primer set parejo con dos quiebres por lado, donde el juego del australiano incomodó por momentos a Charly, el líder del Ranking ATP terminó imponiéndose para arrancarle otro quiebre al local y establecer el 7-5.

Ya en el segundo parcial, Alcaraz sacó provecho de ciertas dudas en el australiano, lo fue a buscar y consiguió un quiebre temprano que no soltó y, de hecho, amplió en el último game para sellar el segundo set. Con el 2-0, el trámite tomó un rumbo más nítido: el murciano salió decidido a cerrar el encuentro rápido para administrar energías pensando en lo que viene y cumplió su objetivo ante un De Miñaur que ya no pudo volver al partido y apenas conquistó un game.

Fue victoria y un nuevo logro desbloqueado para un Alcaraz que ya conquistó Wimbledon, Roland Garros y el US Open, los tres por duplicado, y tiene como única cuenta pendiente el Australian Open dentro de los torneos grandes. Ahora en semifinales, el próximo viernes, se enfrentará con Alexander Zverev, número 3 del mundo, quien despachó en el primer turno al estadounidense Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3).

Por otro lado, la otra semifinal quedará definida en la madrugada del miércoles. Desde las 00.30, Novak Djokovic se medirá en un atractivo partido frente al italiano y Lorenzo Musetti, actual número 5 del mundo. Posteriormente desde las 5am, el campeón defensor Jannik Sinner cerrará el cuadro de cuartos de final enfrentándose al estadounidense Ben Shelton (8).

Horacio Zeballos busca las semifinales en dobles

El tenista argentino, junto al español Granollers, jugarán desde las 11.40hs de hoy martes ante la dupla brasilera Orlando Luz. Rafael Matos. La pareja 3 del mundo busca una nueva semifinal de Grand Slam, y quedar nuevamente cerca del 1 del ranking ATP.