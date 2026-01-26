EL abierto de Australia entra en su etapa de definición. De hoy por la madrugada se abrirán los cuartos de final en masculino donde Sinner sigue a paso firme en la defensa al título, Alcaraz, Zverev, y Djokovic se mantiene en la pelea. En dobles, Zeballos está ante una gran chance de llegar al 1° del ranking.

Los cuatro mejores tenistas en el actual ranking ATP juegan los cuartos de final de Australia. Sinner no tuvo inconvenientes en octavos de final, y sigue con un sólido andar en la defensa del bicampeonato. El italiano doblegó a Darderi en set corridos, y ahora se medirá el martes por la noche (ya miércoles en Oceanía) con el 8 del mundo Ben Shelton.

El primero en abrir los cuartos en el alemán (4) Zverev, quien viene de ganarle a cerúndolo en octavos y ahora se verá con el estadounidense Learner Tien.

Sinner está imparable, y sigue a paso firme rumbo a su tercer Australian Open

Posteriormente a las 6.10am (Hora Argentina) será el momento del 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien se medirá con el 6to del ATP, el local Minaur.

El turno de Novak Djokovic será el martes por la noche, cuando se enfrente en un atractivo partido al italiano 5 del mundo, Musetti.

Horacio Zeballos, el único argentino en dobles

Zeballos-Granollers buscan las semifinales y el 1 del ranking

La dupla 3 del mundo, Horacio Zeballos- Marcel Granollers, jugarán los cuarto de final de la competencia el martes, aún con horario a confirmar. E enfrentarán a la dupla brasilera integrada por Orlando Luz- Rafael Matos.

En la instancia previa, El marplatense y el catalán vencieron Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-3 y se metieron entre las ocho mejores parejas del torneo.

Considerando que los actuales líderes, Lloyd Glasspool (1°) y Julian Cash (2°), quedaron eliminados en segunda ronda contra los locales James McCabe (173°) y Li Tu (394°), la dupla ganadora de Roland Garros 2025 ya escaló dos posiciones virtualmente, y sigan a semifinales, podrían quedar en el 1 del ranking.