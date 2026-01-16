Exequiel Zeballos no es intransferible para Boca. Es más, el Xeneize ya le puso valor al pase del extremo en el mercado de pases luego que Spartak de Moscú ofertara 9 millones por la ficha y terminara siendo rechazada por insuficiente.

A partir de esa primera negociación se entrecruzaron comunicaciones entre Buenos Aires y la capital rusa, hasta que finalmente se conoció el real valor que para el club argentino tiene el futbolista santiagueño: 12 millones de billetes verdes.

El último Superclásico tuvo a Zeballos como la gran figura de la cancha.

A los rusos no les pareció una locura. Analizan por estas horas una contra oferta que podría sacudir al mercado de pases en Sudamérica, mientras se espera el desembarco de Marino Hinestroza proveniente desde Colombia a La Boca, en lo que sería el primer refuerzo del verano para un club que vuelve a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Cuál es su techo

Zeballos ya no es un juvenil en La Ribera. A pesar de tener apenas 23 años de edad, debutó en primera división en el 2000 y pese a los 127 partidos que lleva disputados, la ha costado afianzarse. Recién en el último período del 2025 alcanzó notoriedad y continuidad, luego de superar la segunda lesión de gravedad en su corta trayectoria. Por todo eso es que el club argentino no ve mal soltarlo por un monto tan importante.

El Changuito Zeballos no descarta una transferencia desde Boca en este mercado de verano 2026.

Con 15 goles y 13 asistencias, su valor es exponencial a su talento, pero no por lo que ha sido capaz de demostrar hasta el momento. Con el objetivo de la Libertadores por delante, el posible ingreso de dinero por Zeballos representaría un impulso para el mercado de pases Xeneize que hasta el momento ha sorprendentemente austero.