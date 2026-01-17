El cipoleño Valentino Simoni ya firmó su contrato como refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo que logró el ascenso de la Primera Nacional en 2025 y jugará este temporada en primera división. El delantero rionegrino llegó a préstamo de Boca Juniors después de varias temporadas en la entidad Xeneize y siendo el goleador de la reserva el año pasado. El atacante de 21 años selló su vínculo por un año en el club cuyano.

Pese a que en varios campeonatos fue el máximo anotador de la reserva xeneize, el delantero fue al banco de suplentes en un dos ocasiones pero no tuvo su debut en primera en la entidad de La Ribera.

Las redes sociales de la entidad del Parque San Martín, anunciaron la llegada del jugador formado en las inferiores del Club Cipolletti.

El préstamo es sin cargo e incluye una opción de compra. En el 2025, el cipoleño marcó 13 goles en 36 partidos en la reserva de Boca que se consagró campeona. Simoni, nacido en 2004, llegó a la entidad porteña junto a su hermano mellizo Tiago en el año 2016. Los dos quedaron tras pasar una prueba que hizo el Xeneize en Plaza Huincul.

Gimnasia de Mendoza, en su primera vez en la elite, hará su debut en el Apertura de la Liga Profesional la semana que viene, el jueves 22 de enero como visitante ante Central Córdoba en Santiago del Estero.